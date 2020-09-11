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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. أمر ملكي عاجل من الملك سلمان !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، أمراً ملكياً ترقية 523 عضواً إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة. وثمن النائب العام في المملكة سعود المعجب الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات مشيراً إلى أنها ستعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل وفق وكالة الأنباء السعودية.

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