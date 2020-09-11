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عدن - ياسمين التهامي - مصادر حكومية تكشف موقف الحكومة اليمنية من التطبيع مع إسرائيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الحكومة اليمنية اليوم الجمعة موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في بيان مقتضب نشرته الوزارة في تويتر "سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب اشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأكد الحضرمي في بيانه انه "لا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية"

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