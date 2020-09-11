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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اول تعليق بحريني تكشف خفايا واسرار تطبيعها مع اسرائيل والامر التي جبرها على ذالك؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ر المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة، أن إعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل، يصب في مصلحة أمن المنطقة. وكتب الوزير السابق في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة لشعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة". وأضاف خالد بن أحمد آل خليفة: "حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح والتعايش مع الجميع في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق والديانات". وختم بالقول: "نجاح البحرين في ذلك يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الأوسع في هذا النهج الصحيح". وجاء ذلك تعليقا على إعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة. المصدر: RT

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