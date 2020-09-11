شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يحصل على صيد ثمين في جبهة ماهلية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وتيرة المعارك العسكرية بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ماهلية بمحافظة مارب. وقالت مصادر عسكرية إن المعارك شديدة تدور منذ فجر اليوم في جبهة ماهلية، مؤكدة ان المواجهات ما تزال مستمرة حتى كتابة الخبر. واشارت الى ان المواجهات أسفرت عن مصرع واصابة العشرات من مليشيات الحوثي الانقلابية واغتنام عدد من الأسلحة المختلفة. ولفتت المصادر الى ان من بين قتلى الحوثيين قيادي ميداني. ويوم امس، وصلت تعزيزات عسكرية من محافظة شبوة يقودها قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة بالجيش الوطني اللواء الركن مفرج بحيبح.

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