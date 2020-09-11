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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة الجزيرة ”غادة عويس“ تتنبأ بسقوط هذه الأنظمة العربية وتتحدث عن ”الحاكم المرعوب“ وما يفعله تحت جنح الظلام!

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جديد اب برس

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ت مذيعة الجزيرة غادة عويس، بسقوط الأنظمة العربية التي طبعت مع الكيان الإسرائيلي وابرمت اتفاقيات دون أذن شعوبها. يأتي هذا بعد إعلان البحرين التطبيع الكامل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بعد الإمارات. وقالت عويس في تغريدة على تويتر، رصدها "بويمن": "لاشيء يبقى على حاله.أنظمة مستبدة ستسقط يوماويسقط معها ما أبرمته من اتفاقيات تطبيع بدون إذن شعوبها". وأضافت مخاطبة الأنظمة المطبعة: "لو كنتم واثقين من قراركم لأجريتم استفتاء على ما تسمونه سلاما مع الاحتلال الاسرائيلي.لكنكم تعلمون ان الحاكم المتوجس من شعبه يأخذهم بالقتل والإهانة ويبرم صفقات تحت جنح الظلام رعبا منهم". ومساء اليوم الجمعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين. وغرد ترامب: "إنجاز تاريخي آخر اليوم، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!". كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وجاء في نص البيان: "الرئيس دونالد ترامب، جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدثوا اليوم واتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين". وتابع البيان: "وهذا إنجاز تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار مباشر وسوف تتعزز العلاقات بين هذين المجتمعين والاقتصادات المتقدمة الإيجابية لأجل التحول إلى شرق أوسط أفضل وزيادة الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة". ​​وأضاف: "تعرب الولايات المتحدة عن امتنانها لمملكة البحرين على استضافتها في هذا الحدث التاريخي لورشة عمل السلام في المنامة في 25 يونيو 2019، للنهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وسيواصل الطرفان الجهود المبذولة في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل أهدافه". وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان. كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. المصدر: بويمن