شكرا لقرائتكم خبر عن كشفت أنها مرعوبة.. ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الأيام الصعبة ولماذا أصيبت والدتها الراحلة بكورونا؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أنها مرعوبة.. ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل الأيام الصعبة ولماذا أصيبت والدتها الراحلة بكورونا؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

ة ابنة رجاء الجداوي حلت ضيفة على الإعلامية إنجي علي في برنامجها "أسرار النجوم" الذي يذاع عبر إذاعة نجوم إف إم، وذلك في أول لقاء إعلامي معها منذ وفاة والدتها، لتتحدث عن الفنانة الراحلة تزامنًا مع الذكرى الأولى لميلاد الفنانة القديرة بعد وفاتها، وتكشف كواليس الأيام الأخيرة في حياتها التي قضتها داخل مستشفى العزل بسبب إصابتها بكورونا. "لعبة النسيان" يتسبب في هلع ابنة رجاء الجداوي وحلال اللقاء ظهرت أميرة مختار بدون حجاب لأول مرة، كما تحدثت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن أنها بعد أزمة انتشار فيروس كورونا وبعد علمها بأن والدتها ستخرج من أجل تصوير آخر أعمالها الدرامية "لعبة النسيان" أصيبت أميرة بحالة هلع خوفًا على والدتها أو التقاطها العدوى من أي شخص، وأضافت: "لما كانت بتروح التصوير جالي بانك أتاك لأني كنت خايفة ومرعوبة عليها، لأنها حياتي هي وبنتي". ولفتت أميرة أن والدتها الراحلة بالرغم من اتباعها للإجراءات الاحترازية بقدر الإمكان، إلا أنها كانت تقدس العمل أيضًا، وكانت تدعو بألا يتوقف تصوير المسلسل لأنها أحبت دورها وفريق العمل معها، وكانت تتمنى نجاح المسلسل منذ أن عرض عليها. تفاصيل الحياة اليومية لرجاء الجداوي في مستشفى العزل وأكدت ابنة رجاء الجداوي أن الأسرة لا تعلم حتى هذه اللحظة، كيف أصيبت الفنانة الكبيرة بهذا المرض، لافتة إلى أنها خلال تواجدها بالمستشفى كانت تتحدث إليها عبر "الفيديو كول" أكثر من مرة يوميًا، وتظل معها لساعات طويلة، بسبب منع الزيارات في مستشفى العزل، مشيرة إلى أن والدتها كانت تقضي معظم وقتها في العبادة وقراءة القرآن الكريم، موضحة أنها لم تستطع رؤية جثمانها يوم وفاتها بسبب رفض الطبيب المعالج واتباعًا للاجراءات الاحترازية. وتابعت أميرة مختار: "يوم ما قالوا إنها ماتت حصلت لي صدمة، لكن كان لازم أقوى وأبقى واحدة تانية تقف وتتعامل مع الموقف"، مؤكدة أنها أصيبت بالتعب الجسدي منذ أن علمت أن والدتها أصيبت بفيروس كورونا. نصيحة رجاء الجداوي لابنتها وكشفت ابنة الفنانة الراحلة أن والدتها كانت دائمًا ما تنتقد طيبتها الزائدة وتقول لها: " انتي طيبة ومش عايزاكي تبقي كده.. عايزاكي تحبي نفسك وتجمدي"، كما أوصتها في آخر أيامها بأن ترضى بكل ما يحدث لها من تطورات بسبب المرض. وعبرت أميرة عن سعادتها الشديدة بحالة الحب التي شعرت بها منذ إصابة والدتها بالفيروس وحتى وفاتها، لافتة إلى أنها لم تستطع التمادي في حالة الحزن عليها، بسبب المحبة التي رأتها من الجميع تجاه الراحلة، معبرة عن فخرها بها. الجدير بالذكر أن الذكرى الأولى لميلاد الفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها، أحياها عدد من الفنانين قبل أيام قليلة، ومن بينهم إيمي سمير غانم وبوسي شلبي وغادة رجب، بنشر صور وذكريات جمعتهم بالراحلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. المصدر: هي