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عدن - ياسمين التهامي - اذا شعرت بهذه الاشياء فهذا يعني انك مصاب بمرض خطير في الكبد !

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جديد اب برس

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ع الكبد بمكانة خاصة في الجسم البشري، حيث يقوم بدور رئيسي وحيوي في العديد من العمليات الكيميائية في الجسم والتي تشمل التمثيل الغذائي، والهضم، والتعامل مع السموم، وكذلك طرد العديد من المواد الضارة من الجسم.وهناك عدد من العلامات التي يحاول بها الكبد إعلامك بأنه يعاني من خطورة ما، وتتمثل في 18 علامة تحذيرية نستعرضها فيما يلي.. 1- فقدان الشهية إحدى أكثر علامات تلف الكبد شيوعا هي فقدان الشهية، ما يجعل جوعك غير الموجود يسبب إزعاجا لك. 2- مواعيد نوم غير منضبطة هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تزعج نمط نومك، ولكن وجدت دراسة نشرت عام 2012 في المجلة المصرية لأمراض الصدر والسل أن أحد الأسباب المحتملة هو تليف الكبد، والذي يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل. 3- ضعف الذاكرة لا يعد نسيانك المكان الذي تركت فيه مفاتيح سيارتك أمرا يدعو للقلق، ولكن إذا ساءت ذاكرتك كثيرا مؤخرا، فقد يكون هناك سبب لذلك. 4- إرهاق متواصل هل تشعر بالتعب مؤخرا مهما كانت درجة مجهودك؟ قد يكون السبب في ذلك هو مرض الكبد، ومن أكثر العلامات شيوعا لتلف الكبد هو التعب المزمن، والذي وفقا لدراسة نشرت في المجلة الكندية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد يمكن أن يحدث بسبب التغيرات في النقل العصبي داخل الدماغ. الإرهاق في العمل دليل على الإصابة بأمراض - تعبيرية 5- حكة في الجلد يعد التهاب الأقنية الصفراوية الأولي مرضا مزمنا يدمر القنوات الصفراوية في الكبد، ولا يتسم بأعراض ملحوظة للغاية، ولكن إحدى علاماته المبكرة هي الشعور بحكة في الجلد. 6- اصفرار في العينين إن رؤية بياض عينيك يبدأ في التحول إلى اللون الأصفر - أو تعاني من اصفرار بشرتك - يمكن أن يكون مخيفا للغاية، ولكن له تفسير قوي: يطلق عليه اليرقان ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى البيليروبين في الجسم، وهو لون مصفر الصباغ الذي يفرزه الكبد. 7- اكتساب أو فقدان مفاجئ للوزن إذا كنت تكتسب وزنا فجأة من العدم فقد يكون كبدك هة السبب، وقد يكون ذلك علامة على إصابتك بتليف الكبد، وهو مرض يتطور ببطء ويستبدل أنسجة الكبد السليمة بأنسجة ندبة، ويمنع تدفق الدم عبر الكبد ويمنع الجهاز من العمل بشكل صحيح. فقدان الوزن دليل على الإصابة بأمراض - تعبيرية 8- احمرار كف اليد هل لاحظت احمرار كفي يديك فجأة بدون سبب؟ قد يكون السبب هو مرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، وهي حالة تتضمن تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد التي تؤثر على الأشخاص الذين بالكاد يشربون الكحول أو يتجنبونه تماما. 9- تضخم الصدر واحدة من أكثر العلامات التحذيرية الصادمة لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحوليات هو تضخم الثديين إذا كنت رجلا، إنه عرض محير للغاية. أوراق الزيتون.. فوائد مذهلة للمعدة والمناعة ولكن هناك تفسير، إذ يُعتقد أن نمو أنسجة الثدي الزائدة ينجم عن خلل في هرمونات الأستروجين والتستوستيرون. 10- اضطراب في الشخصية مثلما يتسبب الاعتلال الدماغي الكبدي في فقدان الذاكرة، فإن كل هذه السموم التي تتراكم في دماغك يمكن أن تقلل أيضا من الوظيفة العقلية، ما يجعلك لا تتصرف مثل طبيعتك. 11- سهولة الإصابة مع تقدمك في العمر، يمكن أن يبدأ جسمك في التعرض للكدمات بسهولة أكبر بسبب ترقق بشرتك، أما إذا لم يكن هناك تفسير حقيقي لسبب ظهور المزيد من الكدمات على جسمك، على الرغم من أنك مازلت صغيرا في السن نسبيا، فقد يكون ذلك أحد علامات تلف الكبد. 12- تورم في الساقين والكاحلين يمكن أن يكون سبب أمراض الكبد كل شيء، بدءا من تعاطي الكحول إلى السمنة، ومن العلامات التحذيرية الشائعة شيء ربما لا تتوقعه هو تورم في ساقيك وكاحليك. 13- ارتباك وقلة تركيز من الممكن أن يفسد الاعتلال الدماغي الكبدي الناجم عن فشل الكبد قدرتك على فهم الأشياء، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالارتباك حيال الأشياء التي لا تربكك عادة. عدم التركيز - تعبيرية عن الإصابة بأمراض 14- آلام عديدة أكثر من المعتاد رغم عدم ممارستك التمارين الرياضية بشكل أكثر من المعتاد، فما الذي يسبب لك كل آلام جسمك؟ أحد الأسباب المحتملة هو التهاب الأقنية الصفراوية الأولي، والذي بصرف النظر عن التسبب في حكة الجلد يمكن أن يؤدي أيضا إلى آلام العظام أو العضلات أو المفاصل. 15- الشعور بالانتفاخ إذا كان لا يمكن إلقاء اللوم على انتفاخك على وجبة دسمة تناولتها، فقد يكون ذلك بسبب تراكم السوائل في البطن ما يعرف بالاستسقاء، نظرا لأن تورم البطن هو أحد العلامات التحذيرية لتلف الكبد. 16- لون البول يمكن أن تكون رؤية البول الداكن في المرحاض بعد الذهاب إلى الحمام بمثابة صدمة تامة لك، وهي أيضا إحدى العلامات الدالة على تلف الكبد. 17- القشعريرة إذا كنت تعاني من حالة قشعريرة مزمنة لا يمكن لأي قدر من البطانيات المريحة إصلاحها، فقد يكون علامة على ركود صفراوي ناجم عن مرض الكبد. 18- جفاف في الفم والعينين هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء الإصابة بجفاف العين أو جفاف الفم، بدءا من عمرك وحتى الأدوية التي تتناولها، ولكن أحد الأسباب المحتملة هو أكثر خطورة، فمن المعروف أن التهاب الأقنية الصفراوية الأولي يسبب المشكلة، ولكن لحسن الحظ يعد هذا من الأعراض المبكرة للمرض المزمن.