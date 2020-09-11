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عاجل | شاهد بالصوت والصورة اعترافات العصابة الاجرامية في مقتل الشاب عبدالله الاغبري !

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 11-09-2020? - آخر تحديث الجمعة 11-9-2020?

عاجل | شاهد بالصوت والصورة اعترافات العصابة الاجرامية في مقتل الشاب عبدالله الاغبري !

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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