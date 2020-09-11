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عدن - ياسمين التهامي - الجوف.. الحوثيين يمدون الجيش الوطني بالقات والطعام "التفاصيل"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ف ..الحوثيين يمدون الجيش الوطني بالقات والطعام “التفاصيل” قالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي أرسلت الأربعاء، عربة “طقم” المدد لرفد عناصرها بما يحتاجونه من الطعام و “القات”، في جبهات شرقي الحزم بمحافظة الجوف، فوصل المدد إلى أيدي ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وأضافت، أن طقم المدد التابع لمليشيا الحوثي وصل إلى إحدى الموقع شرقي الحزم ولم يكن يعلم بأن قوات الجيش الوطني قد حررت الموقع وأسرت عناصر المليشيات، وسلّم أفراد الطقم الحوثي أنفسهم للجيش الوطني بما يحملونه من طعام وقات.

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