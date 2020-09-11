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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور.. ثعبان يعض شابًا في مكان حساس أثناء وجوده بالحمام !

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جديد اب برس

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طالب جامعي إلى المستشفى بعد أن عضآ ثعبانآ قضيبهآ أثناء جلوسه على المرحاض. أعطى الأطباء سيرافوب ماسوكارات، ثلاث غرز في الغدد الموجودة في طرف القضيب، وعالجوا جرح اللدغة بغسول مضاد حيوي لقتل أي بكتيريا من أنياب الثعبان. قال سيرافوب: “كنت أستخدم المرحاض ولكن بعد لحظات قليلة من جلوسي، شعرت فجأة بألم في قضيبي. نظرت إلى الأسفل ورأيتآ ثعبانًا معلقًا في المرحاض. ثم كان الدم في كل مكان”. ثعبان يعض شابًا من مكان حساس أثناء وجوده بالحمام وأضاف: “كان مجردآ ثعبانآ صغير ولكن لدغته كانت قوية للغاية. أتمنى أن يتعافى قضيبي”. آ وبعدها وصل عمال الحيوانات إلى المنزل المكون من طابقين وبدأوا في البحث عن الثعبان، الذي كان لا يزال ملفوفًا في قاعدة المرحاض، حيث استخدموا معدات صيد الثعابين، التي يبلغ طولها حوالي 4أقدام، وأخذوه في كيس قبل إعادته إلى الغابة. آ وقالت والدة سيرافوب، سوتابات، إنها ما زالت مصدومة من الحادث. وأضافت: “لا أعرف كيف دخلت الأفعى إلى منزلي. ربما كانت من خلال البالوعة المتصلة بالمرحاض”. آ وتابعت: “أعلم أن الأفعى آذت ابني حقًا، لكنني شعرت بالارتياح لأنه لم يكن سوىآ ثعبانآ غير سام. لو كانت كوبرا، لكان قد مات”. وأشارت إلى أن نجلها “سيكون خائفًا في كل مرة يذهب فيها إلى المرحاض. لكنه يتعافى جيدًا في المستشفى وأنا ممتنة لمتطوعي الإنقاذ على اصطياد الثعبان”.