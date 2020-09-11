شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موظفة كويتية تتجاوز المحظور مع زميلتها السورية في مقر عملهم .. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدمت مقيمة سورية في الكويت، بشكوى ضد موظفة في إدارة حكومية بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء بعد الاعتداء عليها من قبل الموظفة وعضها في يدها.

وفي التفاصيل، فقد وقعت مشاجرة عنيف بين المقيمة السورية والموظفة الكويتية، الأمر الذي دفع الأخيرة لعض الأولى بصورة بشعة جداً وظهرت آثارها واضحة على اليد.

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المقيمة السورية، ووفق ما أوردت شبكة مباشر نيوز الإخبارية ورصدته “وطن”، أحضرت تقرير طبي يفيد بإصابتها بسحجات وعضة في اليد اليسرى، حيث سجلت قضية اعتداء بالضرف في مخفر الصليبية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع الخبر معبرين عن استغرابهم من المشاجرة التي وقعت بين الوافدة والموظفة الكويتية