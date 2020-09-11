شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. تكشف السبب الحقيقي لاقدام "السباعي" والعاملين لديه بقتل الشاب " الأغبري" !.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صورة.. تكشف السبب الحقيقي لاقدام "السباعي" والعاملين لديه بقتل الشاب " الأغبري" !.. شاهد

حسمت صورة لفتاة تجلس في الغرفة الملحقة بمحل " السباعي " لبيع الهواتف النقالة والتي ارتكب فيها مالك المحل واربعة من العاملين لديه جريمة التعذيب والقتل للشاب " عبدالله الأغبري" الشكوك التي اثارها وجود كاميرات مراقبة خفية في الغرفة التي لاتحتوى سوي على مجلس متواضع لتعاطي القات واتجهت الى ترجيح ممارسة المالك والعاملين لدية انشطة مغايره لمهنة الاتجاربالهواتف النقالة .

وأكدت الصورة ما تضمنته محادثة عبر "الواتساب" بين الشهيد المغدور " الأغبري " واحد اصدقائه اسر فيها الشاب الضحية للأخير بقراره ترك العمل في المحل مبررا قراره بانه مالك المحل ومن يعمل معه يمارسون جرائم "يهتز لها عرش الرحمان" وهو التعبير الذي اختاره للكشف عن طبيعة ما يقومون به من استدراج وابتزاز وعمليات اغتصاب لفتيات سجلت " 180" مقطع فيديو عثر عليها الشاب الشهيد في ذاكرة بهاتف صاحب المحل .

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