صنعاء: ميليشيا الحوثي تعتدي على المصلين بمسجد في حي "سعوان"

اعتدت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة عناصر على المصلين في مسجد بحي "سعوان" في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية "أن ميليشيا الحوثي استقدمت عددا من أنصارها إلى مسجد تابع للسلفيين بمنطقة سعوان بصنعاء بهدف ترديد الصرخة وإيذاء المصلين بطريقة مستفزة".

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي تعمدت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال عناصرها إلى المسجد بهدف التضيق على المصلين وهي خطوات حوثية للاستحواذ على المسجد وفقا للمصادر.

وخلال السنوات الست الماضية عمدت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى التضييق على المصلين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم وفرضت خطباء موالين لهم وذلك بهدف نشر أفكارهم الطائفية المقيتة المستوردة من إيران.

يشار إلى غالبية المساجد في العاصمة صنعاء أصبحت تحت قبضة ميليشيا الحوثي وسط رفض مجتمعي الذين لجأوا إلى إقامة صلاة الجمعة في منازلهم.