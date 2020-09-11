شكرا لبحثكم عن خبر ”الكحلاني” و”أبو شوارب” و”أبو حورية” يثيرون غضب الحوثيين مجددا بظهورهم مع أحمد علي في الإمارات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار ظهور ثلاثة قياديين بحزب المؤتمر، وهم أحمد الكحلاني والشيخ كهلان مجاهد أبو شوارب والدكتور عبد الله أبو حورية، اليوم الخميس، بجانب أحمد علي عبدالله صالح بدولة الإمارات، غضب قيادات ونشطاء حوثيين.

وأظهرت صورة متداولة، قيام أحمد علي عبدالله صالح ومعه الكحلاني و أبو شوارب و أبو حورية، خلال قيامهم بتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن رئيس الوزراء الاسبق عبد القادر با جمّال، الذي وافته المنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقبالهم نجله الأكبر عمرو عبد القادر با جمّال.

وفي وقت سابق، شنت مليشيا الحوثي حملة تشويه ضد نجل الرئيس السابق أحمد علي، والذي يعد نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء.

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