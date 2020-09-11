شكرا لبحثكم عن خبر يمني يتولى منصب حاكم ولاية في جمهورية إيسلندا .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن مواطن يمني يحمل الجنسية الإيسلندية تمكن من الفوز بمنصب حاكم ولاية بجمهورية ايسلندا. واوضحت المصادر إن عمر احمد حسين الفضلي فاز في الانتخابات البلدية التي أجريت لمنصب محافظ عاصمة إيسلندا ولاية ريكاجافيك. ويعتبر الفضلي من أبناء محافظة أبين وحاصل على الجنسية الإيسلندية ونال منصب محافظ ولاية ريكاجافيك بجدارة. وذكر الصحفي الايسلندي التون ميكاندر ان الفضلي توعد باستقطاب اليمنيين للعمل في ايسلندا ووصفهم بأنهم نشطين ويحبون العمل .

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