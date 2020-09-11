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يزيد بن سلمان - شبوة - نجاة ثلاثة صحفيين من حادث مروري مرعب في في طريق العقلة بشبوة .. صورة



نجأ ثلاثة صحفيين يمنيين من حادث مروري مروع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة اليوم الخميس .

وقالت المصادر ان الزملاء بسام غبر ،حمدي رسام ، ياسين الزكري، نجو بأعجوبة من حادث مروري مروع بسبب انحراف السيارة عن مسارها في منطقة العقلة بالخط المؤدي لمدينة عتق وتضررت السيارة بشكل كبير.



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وذكرت المصادر ان الحادث كان أثناء عودتهم من تنفيذ دورة تدريبية حول صحافة التعايش بالمكلا ومأرب..