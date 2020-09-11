- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر نجاة ثلاثة صحفيين من حادث مروري مرعب في في طريق العقلة بشبوة "صورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نجاة ثلاثة صحفيين من حادث مروري مرعب في في طريق العقلة بشبوة .. صورة
نجأ ثلاثة صحفيين يمنيين من حادث مروري مروع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة اليوم الخميس .
وقالت المصادر ان الزملاء بسام غبر ،حمدي رسام ، ياسين الزكري، نجو بأعجوبة من حادث مروري مروع بسبب انحراف السيارة عن مسارها في منطقة العقلة بالخط المؤدي لمدينة عتق وتضررت السيارة بشكل كبير.
وذكرت المصادر ان الحادث كان أثناء عودتهم من تنفيذ دورة تدريبية حول صحافة التعايش بالمكلا ومأرب..
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة ثلاثة صحفيين من حادث مروري مرعب في في طريق العقلة بشبوة "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.