أنصار الله: التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي تحصيل حاصل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أكد المكتب السياسي لأنصار الله عدم استغرابه لإعلان التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي، مضيفا أن التحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له أن الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة.

وقال البيان: القضية الفلسطينية ارتاحت من عبء أنظمة لطالما ظلت توجه لها طعنات الغدر سرا واليوم تشهرها علنا.

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله وقوفه إلى جانب الشعب البحريني في نضاله المشروع لاستعادة كرامته وسيادة دولته والتخلص من نظام التبعية والخيانة والاستبداد.

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