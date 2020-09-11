شكرا لبحثكم عن خبر يمنيين حاولوا تهريب 9 كيلو من القات الى مصر وهذا ماحدث لهم! "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محأولة تهريب 9 كيلو جرام من نبات "القات" المخدر مع راكبين يمنيين الجنسية فور وصولهما من اليمن، اخفاها الراكبين داخل جيوب سحرية فى حقائبهما لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخإذ الاجراءات القانونية معهما .

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه عبد السلام عادل رئيس لجنة الجمارك فى راكب يمنى الجنسية قادم من عدن، وقام حسن شرف ابراهيم مامور الجمارك بتفتيش حقائبه وعثر معه على 5 كجم من نبات "القات" المخدر.

على نفس الرحلة اشتبه على فهمى من الامن الجمركى فى راكبة يمنية الجنسية ، وبتفتيش حقائبها تحت اشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عثر معها على 4 كجم نبات "القات" المخدر أخفتها فى جيوب سحرية بالحقائب . امر احمد عبد الهادى مدير الادارة بالجمارك فى مبنى الركاب 1 باتخإذ الاجراءات القانونية مع الراكبين واحالتهما إلى النيابة لاتخإذ الاجراءات القانونية ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك