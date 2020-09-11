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يزيد بن سلمان - شبوة - كلمات غير متوقعة يطلقها رئيس برلمان الانقلاب في صنعاء لأحد النواب.. فماذا قال؟ نشر النائب في برلمان الانقلاب في صنعاء احمد سيف حاشد تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر ذكر فيها ان رئيس برلمان الانقلاب في صنعاء العميد يحيى الراعي قال لأحد الأعضاء عبارات ‏"أنت خر ابن خر" عندما أراد حقه في الحديث ونقطة النظام.. Advertisements

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