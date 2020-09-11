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يزيد بن سلمان - شبوة - صورة نادرة لشخصيات يمنية بارزة رحلت كان لها تأثير كبير في الجانب السياسي والقبلي للبلد تداول ناشطون صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات يمنية كان لها تأثير في الواقع السياسي والاجتماعي اليمن . ويظهر في الصورة القاضي علي السمان والشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وعبدالعزيز عبد الغني وحسن مكي واخرين Advertisements

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