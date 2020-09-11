شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يصدر بياناً حول اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وقال العميد تركي المالكي الناطق باسم قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ونجحت في تدميرها قبل الوصول الى أهدافها المحددة.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت جماعة الحوثيين شن هجوم مزدوج بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار و أربع طائرات صماد 3 المسيرة على العاصمة السعودية الرياض.
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