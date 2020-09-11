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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الأطعمة التي تحارب رائحة الفم الكريهة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ك اختيار الأطعمة التي تحارب رائحة الفم الكريهة كطريقة بسيطة للتخلص من هذه الظاهرة المزعجة ، بالإضافة إلى بعض العلاجات المنزلية والنصائح التي يمكن أن تحسن صحة أسنانك ورائحة الفم ، بالإضافة إلى أهم هذه الأطعمة لتناولها،وفق موقع هيليث. عصير الأناناس: يساهم شرب كوب من عصير الأناناس بعد كل وجبةٍ في التخلّص من رائحة الفم الكريهة، ويمكن مضغ قطع الأناناس لمدة دقيقتين دون الحاجة لعصرها، ومن المهم تنظيف الفم بالماء بعد تناول هذا العصير للتخلّص من السكريات. اللبن: تعمل البكتيريا اللبنية الموجودة في اللبن على محاربة البكتيريا الضارة الموجودة في الفم والأمعاء، مما يساهم في تقليل انبعاث الرائحة الكريهة مع النَفَس. بذور اليانسون: يساهم تناول بذور اليانسون بعد العشاء في كسب رائحة فم معطرة ومنعشة. البرتقال: ينتمي البرتقال إلى مجموعة أطعمة تحارب رائحة الفم الكريهة من خلال قدرتها على إنتاج المزيد من اللعاب بسبب غناها بفيتامين C الضروري لتركيب اللعاب، مما يؤمّن ترطيبًا دائمًا للفم. الشاي الأخضر: يساعد تناول الشاي الأخضر والنعناع في الحصول على نفس منعش ومعطّر، ومن الأفضل تناول الشاي الأخضر بالنعناع بعد تبريده على مدار اليوم.

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