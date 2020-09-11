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عدن - ياسمين التهامي - على سرير صحراوي وبملابس نوم "بيجامة.. إسرائيل تبدأ نشاطها في الإمارات بمشاهد وملابس داخلية مثيرة.. شاهد(صور)

على سرير صحراوي، وبملابس نوم "بيجامة"، بدأت شركة دلتا الإسرائيلية، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2020، بتصوير إعلانات أزياء في دبي،. شاركت فيها ماي تاغر، عارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة، وذلك بالتزامن مع وصول بعثة اقتصادية إسرائيلية إلى الإمارات، للقاء رجال أعمال ومسؤولين، لبحث سبل الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك. تأتي جميع هذه التحركات في وقت تستعد فيه كل من الإمارات وإسرائيل لتوقيع اتفاقية تطبيع تاريخية بينهما في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، بعدما أعلنت الإمارات في 13 أغسطس/آب، استقبال وفد إسرائيلي قاده مستشار ترامب، جاريد كوشنر عرضت تاغر برفقة عارضة الأزياء أناستازيا باندارينكا، المقيمة في دبي، مجموعة من ملابس النوم للشركة الإسرائيلية على سرير في الصحراء،. فيما نشرت صفحة إسرائيل بالعربية خبر الزيارة قائلة: "العلمان الإماراتي والإسرائيلي في صحراء دبي". كما أكدت "إسرائيل بالعربية" أن هذا الأمر يحدث لأول مرة، مؤكدة أن عارضة الأزياء الإسرائيلية تتواجد في دبي من أجل تصوير جلسة أزياء هناك. من جانبها، علقت ماي تاغر على الزيارة قائلة: "يشرفني أن أكون أول عارضة أزياء إسرائيلية تصوّر هنا، وأن أكون أول من يصور هنا لعلامة تجارية إسرائيلية". تاغر أعربت أيضاً عن شعورها بالفخر، لأنها تمثل "إسرائيل"، مضيفة: "أشعر بأمان شديد لأقول ذلك أنا من إسرائيل". كما تمت جلسات التصوير في إمارة دبي، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة ومركز سياحي وتجاري إقليمي، وقد أظهرت الصور لقطات للعارضتين وهما يلوحان بالعلمين الإماراتي والإسرائيلي على رمال الصحراء في دبي.

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