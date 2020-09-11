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عدن - ياسمين التهامي - توضيح هام من الجوازات السعودية عن الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المديرية العامة للجوازات السعودية، يوم الأربعاء، الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عن طريق البحرين. وردًا على سؤال بشأن إمكانية قدوم الخادمة المنزلية عبرالبحرين، قالت مديرية الجوازات عبر «تويتر»: السماح بالدخول يشمل المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة للمملكة وأفراد أسرهم معهم من غير السعوديين، إضافة إلى العمالة المنزلية المرافقة لهم، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة.

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