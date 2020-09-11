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عدن - ياسمين التهامي - عمرها 400 مليون سنة.. انشطار “صخرة تيماء” في تبوك وتدخل الجن .. وباحث سعودي يفسر الحقيقة (شاهد)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الباحث الجيولوجي السعودي، الدكتور عبد العزيز بن لعبون، في فيديو مصور كيف انقسمت “صخرة تيماء” التي يزيد عمرها عن 400 مليون سنة، وكيف حدث هذا الانقسام الدقيق الغريب بهذه الصورة. وظلت أسئلة أغلب زوار منطقة تبوك عن كيفية وجود هذه الصخرة الشهيرة والمعروفة بحصاة النصلة في جبل النصلة جنوب محافظة تيماء، التي تبعد 245كم عن تبوك، تشغل بال هذا العالم حتى وجد لها تفسيرا علميا. وأوضح الباحث بن لعبون أبعاد الصخرة المشطورة: يبلغ طولها تقريبا 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين، فهناك القاعدة الصغيرة في الجهة اليسرى، وهي ضعيفة، والقاعدة الكبرى في الجهة اليمنى وهي القوية، ويوجد عدد من الرسوم والنقوش الأثرية الثمودية التي تعود إلى آلاف السنين وتظهر كيف كان السكان هناك يعيشون قديما في المنطقة. ويشير بن لعبون إلى الكتابات على هذه الصخرة العجيبة وصور حيوانات وطيور وزواحف متعددة الأشكال عليها، كانت تستخدم كعلامات للقوافل والسائرين، وتعريفا بالوديان والسهول، مما يجعلها واحدة من أجمل المزارات السياحية بالسعودية.

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