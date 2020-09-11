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عدن - ياسمين التهامي - الارصاد يحذر أبناء هذه المحافظات من امطار غزيرة وسيول جارفة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المركز الوطني للارصاد الجوية اليمنية، تحذير هام من السيول في المناطق الجبلية والوديان والهضاب الداخلية في اليمن. وتوقع المركز في نشرته التحذيرية، بهطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية حيث تتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وكشف المركز ان هناك احتمال امتدادها الى أجزاء من الهضاب الداخلية شرقاً والسواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، ترافقها رياح هابطة شديدة السرعة، مع استمرار هبوب الرياح الموسمية شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى والتي تعمل على إضطراب البحر وإرتفاع الموج وتكون الرياح أقل شدة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية. ونبه المركز ساكني المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية و الإنزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

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