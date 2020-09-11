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عدن - ياسمين التهامي - بث مباشر لاعترافات قتلة الشاب عبدالله الاغبري بصنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements في الاثناء قناة "الساحات" تفاصيل تطورات قضية المغدور به الشهيد عبدالله الاغبري، واعترافات القتلة بوقائع الجريمة. وكان المركز الاعلامي التابع لوزارة الداخلية بصنعاء قد اعلن في وقت سابق انه سيبث اعترافات القتلة اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة عصرا. لمشاهدة اعترافات القتلة اضغط هنا

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