شكرا لقرائتكم خبر عن هل العسل الطبيعي يؤثر على نسبة السكر في الدم..؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل العسل الطبيعي يؤثر على نسبة السكر في الدم..؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في السعودية، الدكتور خالد النمر، عدم صحة ما يُشاع من أنَّ العسل الأصلي لا يرفع السكر في الدم، مشيرًا إلى خطأ تلك المعلومة. وحول أيهما يرفع نسبة السكر في الدم أكثر، العسل أم التمر، قال الدكتور النمر –عبر تويتر- إنه «على وجه العموم، العسل يرفعه أسرع من التمر نسبيًا». وأضاف «كلاهما متوسط القيمة لمؤشر السكر (61 ,42 على التوالي)، وكلاهما أبطأ من السكر (الأبيض أو البني)». من جهة أخرى، أوضح النمر، أنه لخفض الكولسترول الضار يجب اتباع التالي: الحمية، والرياضة، والإكثار من الفواكه، وإيقاف التدخين، والابتعاد عن التوتر، وإيقاف الكحول، وتناول أدوية خفض الكولسترول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل العسل الطبيعي يؤثر على نسبة السكر في الدم..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.