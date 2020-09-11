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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن...صنعاء تشهد جريمة بشعة أخرى بعد تعذيب " الأغبري "

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أحد المواطنين في صنعاء عبر صفحته في الفيس بوك تفاصيل قضية الاعتداء على شاب من صنعاء . قائلاً : حدث قبل قليل في شارع القيادة وامام عيني كنت مروحه من تصوير مثل عادتي الساعه ١٠ ونص مجموعة مسلحين عدد اربعه او اكثر اوقفوا سيارة توسان حمرا حديثة جدا ،احد المسلحين ركب السيارة من الباب الخلفي وواحد اخر بالالي والجعبة فتح باب السواق وطعونه واخرين ركبوا في الخلف وخذو السيارة مع السواق المطعون واستمروا في طعونته كل هذا امام اعين الناس وكأنها حادثه عادية المسلحين تركو سيارتهم من نوع سوناتا بدون رقم والشرطة الان في موقع الحدث

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