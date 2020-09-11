شكرا لبحثكم عن خبر تطورات جديدة في قضية مقتل الشاب الأغبري بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفت إدارة مستشفى يوني ماكس الدولي بصنعاء، الأنباء المتداولة عن إصدار تقرير طبي يفيد بوفاة الشاب عبدالله الغبري عليه انتحاراً، مؤكدة أنها أبلغت الجهات المختصة بالحادثة في حينه.

وأكدت في بيان الخميس، إنه وفي تمام الساعة 12 من مساء يوم الخميس الموافق 27 اغسطس 2020 تم اسعاف أحد المرضى ويُدعى عبدالله قائد احمد الأغبري إلى طوارئ المستشفى وحين وصوله باشر اطباء المستشفى بعمل الإنعاش السريع للحالة ليُفاجئوا بأثار تعذيب على جميع أنحاء جسده.

وأوضحت أن ضابط أمن المستشفى قام بعدها بحجز الشخصين الذين قاما بإسعافه وتم إستدعاء الجهات الأمنية والأدلة الجنائية ليقوموا بعملهم.



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وأشارت إلى أن الضحية الأغبري كان حين وصوله المستشفى في شبه غيبوبة ويعاني من نزيف يملىء تجويف البطن بالكامل وقطع في اوردة يده اليسرى ولم تفلح جميع محاولات الكادر الطبي للمستشفى في إنعاشة ليفارق الحياة .

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت داخلية الحوثيين القبض على خمسة متهمين في قضية تعذيب ومقتل الشاب عبدالله قايد عبدالله محمد الأغبري بصنعاء.

وأضافت داخلية الحوثيين في بيان أن المتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب عبدالله الأغبري ، ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، وأثبت ذلك بتسجيلات كاميرا المراقبة.

وأشارت إلى أن الجناة ادّعوا أن المجني عليه يقوم بسرقة الهواتف من المحل التابع لهم والذي يعمل فيه المجني عليه، مؤكدة عدم وجود دليل على تلك الدعوى، حسب البيان.

وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.