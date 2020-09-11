شكرا لبحثكم عن خبر قتلة الشاب عبدالله الأغبري يدلون باعترافات جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين اليوم الخميس، الحصول على اعترافات جديدة من المتهمين بقتل الشاب عبدالله الأغبري في العاصمة صنعاء.

وقال العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة في بيان، إنه وخلاف الساعات القادمة سيتم نشر اعترافات جديدة لقتلة الشاب الأغبري بعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية مع الجناة.

وأوضح العنسي بأن نتائج التحقيقات الأخيرة مع قتلة المغدور به عبدالله الأغبري كشفت عن معلومات جديدة حول ملابسات الجريمة البشعة ستعرض رسميا لأول مرة على وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة.



ولم يفصح العقيد العنسي عن الموعد المحدد الذي سيتم فيه نشر اعترافات المتهمين مكتفيا بالقول بأنها ستنشر خلال الساعات القادمة حسب البيان.

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وأمس الأربعاء، أعلنت داخلية الحوثيين القبض على خمسة متهمين في قضية تعذيب ومقتل الشاب عبدالله قايد عبدالله محمد الأغبري بصنعاء.

وأضافت داخلية الحوثيين في بيان أن المتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب عبدالله الأغبري ، ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، وأثبت ذلك بتسجيلات كاميرا المراقبة.

وأشارت إلى أن الجناة ادّعوا أن المجني عليه يقوم بسرقة الهواتف من المحل التابع لهم والذي يعمل فيه المجني عليه، مؤكدة عدم وجود دليل على تلك الدعوى، حسب البيان.

ونفت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بصنعاء، الأنباء المتداولة عن إصدار تقرير طبي يفيد بوفاة المجني عليه انتحاراً، مؤكدة في بيان اليوم الخميس، أنها أبلغت الجهات المختصة بالحادثة في حينه.

وأثارت قضية الشاب الأغبري ضجة واسعة في اليمن بعد تداول الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وسط مطالبات رواد مواقع التواصل للسطات الأمنية بصنعاء بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.