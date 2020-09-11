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إشتباكات جديدة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي شمالي الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن جبهات محور الضالع شهد فجرًا مواجهات متقطعة بين القوات المسلحة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

 

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وذكرت المصادر أن الاشتباكات التي وقعت في قطاعي الفاخر وصبيرة-الجب، اُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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