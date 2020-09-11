شكرا لبحثكم عن خبر إشتباكات جديدة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي شمالي الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن جبهات محور الضالع شهد فجرًا مواجهات متقطعة بين القوات المسلحة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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وذكرت المصادر أن الاشتباكات التي وقعت في قطاعي الفاخر وصبيرة-الجب، اُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.