شكرا لبحثكم عن خبر إشتباكات جديدة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي شمالي الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن جبهات محور الضالع شهد فجرًا مواجهات متقطعة بين القوات المسلحة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت المصادر أن الاشتباكات التي وقعت في قطاعي الفاخر وصبيرة-الجب، اُستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
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