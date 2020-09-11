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ضبط يمني ويمنية حاولا تهريب كميات من القات إلى مصر

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

 قالت وسائل إعلام مصرية الخميس إن السلطات الأمنية والجمركية في مطار القاهرة الدولية تمكنت من ضبط شخصان يحملان الجنسية اليمنية (أحدهما إمراة)، أثناء محاولتهما تهريب كمية من نبتة "القات".

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وذكرت أن الراكبين القادمين على متن احدى رحلات الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن حاولا إخفاء مايقارب 9 كيلو جرامات من القات في جيبوب سحرية بحقائبهما قبل أن تشتبه سلطات المطار وتقوم بتفتيش الحقائب لتعثر على المضبوطات.

وبحسب مصدر مسئول في مطار القاهرة الدولي، تم إحالة الراكبين مع المضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
 

وتعد شجرة القات من المواد المحظورة في جمهورية مصر العربية ومعظم بلدان العالم ويتم التعامل معها بإعتبارها نوعاً من المخدرات، لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة لليمن التي تعتبرها من الأشجار الطبيعية المنشطة المسموح بتعاطيها من قبل جميع فئات المجتمع بصورة يومية وعلى نطاق واسع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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