شكرا لبحثكم عن خبر ضبط يمني ويمنية حاولا تهريب كميات من القات إلى مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت وسائل إعلام مصرية الخميس إن السلطات الأمنية والجمركية في مطار القاهرة الدولية تمكنت من ضبط شخصان يحملان الجنسية اليمنية (أحدهما إمراة)، أثناء محاولتهما تهريب كمية من نبتة "القات".

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وذكرت أن الراكبين القادمين على متن احدى رحلات الخطوط الجوية اليمنية القادمة من عدن حاولا إخفاء مايقارب 9 كيلو جرامات من القات في جيبوب سحرية بحقائبهما قبل أن تشتبه سلطات المطار وتقوم بتفتيش الحقائب لتعثر على المضبوطات.

وبحسب مصدر مسئول في مطار القاهرة الدولي، تم إحالة الراكبين مع المضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.



وتعد شجرة القات من المواد المحظورة في جمهورية مصر العربية ومعظم بلدان العالم ويتم التعامل معها بإعتبارها نوعاً من المخدرات، لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة لليمن التي تعتبرها من الأشجار الطبيعية المنشطة المسموح بتعاطيها من قبل جميع فئات المجتمع بصورة يومية وعلى نطاق واسع.