شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يصدر تعميماً هاماً لشركات الصرافة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن الأربعاء تعميماً لشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء والبيع للعملة الأجنبية مؤقتاً، وفق تأكيدات مصادر مصرفية.

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وقالت المصادر أن إيقاف المضاربة وإحالة عمليات الشراء الكبرى إلى البنك المركزي‏ ‏سيعمل على تعزيز وجود العملة الأجنبية في البنك من أجل إحداث حالة من الإستقرار في السوق المصرفي والسيطرة على الإنهيار الجنوني للريال اليمني.

وأصدرت جمعية الصرافين بعدن تعميما الليلة الماضية إلى كافة منشآت وشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء المصرفية للعملة الأجنبية بإستثناء الاحتياجات المعيشية الصغرى استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني.

وواصل الريال اليمني انهياره المخيف مقابل العملات الأجنبية الأخرى في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعدما تخطى حاجز الـ 810 للدولار الإمريكي الواحد و 215 للريال السعودي.