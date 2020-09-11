شكرا لبحثكم عن خبر نجمة هوليود أنجلينا جولي تتبرع لأطفال اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تفاعلت النجمة أنجلينا جولي مع حملة تبرعات أطلقها طفلان في بريطانيا، لمساعدة أطفال اليمن عبر بيع عصير الليمون.

وأفادت وسائل إعلام دولية أن النجمة الأمريكية أرسلت للشقيقين أيان وميكائيل إسحاق، رسالة شكر، ومبلغاً من المال دعماً للحملة.

وعبرت أنجلينا جولي، الناشطة أيضاً في مجال حقوق الإنسان، في رسالة للطفلين عن شكرها لهما لمساعدتهما الأطفال في اليمن، وقالت:" عزيزاي أيان وميكائيل، شكراً لكم على ما تفعلونه وأصدقاؤكما لمساعدة الأطفال في اليمن، أنا آسفة لأنني لن أستطيع شراء عصير الليمون منكما، لكنني أرغب في التبرع للحملة".



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وكان الشقيقان البريطانيان أيان وميكائيل إسحاق قد فتحا في 5 يوليو الماضي مشروعاً صغيراً لبيع عصير الليمون أمام منزلهما، بهدف مساعدة أطفال اليمن، ولاقت حملتهما رواجاً كبيراً وتمت استضافتهما في عدة محطات إذاعية وتلفزيونية، منها شبكة BBC، التي علمت النجمة أنجلينا جولي بالحملة من خلالها.

وقال الطفلان، إذا لم نساعد الأطفال في اليمن فقد يمرضون ويموتون، لذلك "نأمل أن تتمكن الحملة بعد انتشارها الواسع؛ من جمع تريليونات الدولارات لمساعدة الأطفال الجائعين في اليمن"

وتمكنت الحملة من جمع 53 ألف يورو، خلال أيام فقط، منها 15 ألف يورو تم جمعها من بيع عصير الليمون.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن صراعاً دموياً على السلطة دفع ملايين المدنيين إلى حافة المجاعة حيث بات 80 بالمئة منهم بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يحتاج 12.2 مليون طفل في اليمن لمساعدات إنسانية.