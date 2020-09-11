شكرا لبحثكم عن خبر أمام أعين الماره وعلى الملأ.. جريمة جديدة تهز صنعاء وتثير الرعب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية وشهود عيان، إن مجموعة من المسلحين المجهولين أقدموا على ارتكاب جريمة مروعة بحق أحد المواطنين، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وأضافت، أن نحو خمسة مسلحين، اعتدواء بالطعن بالسلاح الأبيض" الجنابي" على أحد المواطنين بعد أن أوقفوا سيارته أمام أعين المارة بشارع القيادة بصنعاء.
وأشارت إلى أن المسلحين أخذو السيارة مع السواق المجني عليه، وتركو سيارتهم من نوع سوناتا بدون رقم في موقع الحادثة.
وبحسب المصادر، فإن الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادثة، ولم تعثر إلا على السيارة التي تركها المسلحين بدون رقم، فيما تمكن المجرمين من الفرار بسيارة المجني عليه.
وأثارت هذه الحادثة الخوف والرعب في أوساط السكان، خصوصاً إنها جاءت بعد ساعات من انتشار فيديوهات مسربة لحادثة القتل الوحشي بحق الشاب "عبدالله الأغبري" التي أخذت تهز اليمن من الشمال إلى الجنوب.
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