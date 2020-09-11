11 محاميا يتطوعون للدفاع في قضية تعذيب عبدالله الأغبري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

أعلن 11 محاميًا تطوعهم للدفاع عن قضية الضحية عبدالله الأغبري، والذي لفظ أنفاسه تحت التعذيب من قبل 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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وتداول ناشطون بيان المحامين، الذي أكدوا فيه ”تشكيل فريق قانوني لتقديم العون القضائي لأولياء دم الاغبري“ .

وسيتولى فريق المحامين، الترافع والتقاضي عن أولياء دم المجني عليه، بعد حضور التحقيقات في القضية.

وأثارت قضية مقتل الأغبري، غضبًا عارمًا بين اليمنيين، حيث احتج المئات منهم، للمطالبة بتنفيذ القصاص بحق القتلة، وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع عقد محكمة بصنعاء، أولى جلساتها في القضية.