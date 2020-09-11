اخبار الخليج / اخبار اليمن

11 محاميا يتطوعون للدفاع في قضية تعذيب عبدالله الأغبري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 11 محاميا يتطوعون للدفاع في قضية تعذيب عبدالله الأغبري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

أعلن 11 محاميًا تطوعهم للدفاع عن قضية الضحية عبدالله الأغبري، والذي لفظ أنفاسه تحت التعذيب من قبل 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

Advertisements

وتداول ناشطون بيان المحامين، الذي أكدوا فيه ”تشكيل فريق قانوني لتقديم العون القضائي لأولياء دم الاغبري“ .

وسيتولى فريق المحامين، الترافع والتقاضي عن أولياء دم المجني عليه، بعد حضور التحقيقات في القضية.

وأثارت قضية مقتل الأغبري، غضبًا عارمًا بين اليمنيين، حيث احتج المئات منهم، للمطالبة بتنفيذ القصاص بحق القتلة، وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع عقد محكمة بصنعاء، أولى جلساتها في القضية.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 محاميا يتطوعون للدفاع في قضية تعذيب عبدالله الأغبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا