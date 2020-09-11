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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تكسر هجومًا حوثيًا في الدريهمي وتكبد المليشيات خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
كسرت القوات المشتركة هجومًا حوثيًا في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح إثر اشتباكات عنيفة خاضتها في الساعات الماضية.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: إن المليشيات الحوثية شنت هجومًا عنيفًا على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية.
وأكدت المصادر أن افراد القوات المشتركة كانوا بالمرصاد للمليشيات الحوثية وتمكنوا من التصدي للهجوم وأوقعوا في صفوف الحوثيين قتلى وجرحى، وأجبروهم على التراجع يجرُّون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار.
وتتوالى الضربات الموجعة التي تتلقاها المليشيات الحوثية بأيدي القوات المشتركة في مختلف المناطق جراء خروقاتها المتكررة وتصعيدها المستمر في محافظة الحديدة.
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