نزوح 2945 أسرة من الجوف والبيضاء إلى مأرب بسبب الحوثيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

سجلت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، نزوح 2945 أسرة من محافظتي الجوف والبيضاء ومدخل مديرية مدغل التابعة لمحافظة مأرب، جراء المواجهات التي تشهدها تلك المناطق والقصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الحوثية عليها .

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وذكر تقرير حديث صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن النازحين توزعوا على ضواحي مدينة مأرب الشمالية والجنوبية ومديريات مدغل والوادي ورحبة وصرواح ورغوان ..مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مأرب تزداد يوماً بعد يوم بسبب التدفق المستمر للنازحين .

وأستعرض التقرير الإحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين والتي تشمل توفير المواد الإيوائية والغذائية والمياه والإصحاح والعيادات الطبية وتوفير إحتياجات في الحماية والتي تشمل مشاريع مدرة للدخل والنقد مقابل الغذاء والدعم النفسي ومساحات صديقة و آمنة للاطفال والنساء ومعونات نقدية.

ودعا التقرير المنظمات الإنسانية الدولية والشركاء العاملين في المحافظة إلى مضاعفة جهودهم والإستجابة السريعة لتغطية هذه الإحتياجات .