محرقة كبرى بالجوف تبتلع العشرات من مليشيات الحوثي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020

الجوف - الخليج 365

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كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الجوف، عن الأحداث والمواجهات الجارية في المحافظة، كبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري بمختلف أنواعه،وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت رمال صحرائها الحارقة فعلاً محرقة كبرى حيث إبتلعت العشرات من القيادات العسكرية والمئات من العناصر التابعة لهم إضافة الى تدمير العديد من العربات والآليات العسكرية والذخائر المختلفة الأنواع والأحجام وتحرير مواقع إستراتيجية إلى جانب وقوع عشرات منهم أسرى وإستعادة أطقم ومعدات أخرى للمليشيات الإنقلابية وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل سواعد الرجال من مقاتلي الجيش والقبائل المسنودين بمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان الجيش الوطني في محافظة الجوف أعلن السيطرة الشاملة على منطقة النضود الإستراتيجية والتي بتحريرها سوف يفتح الطريق واسعاً وسريعاً للتقدم صوب بير المرازيق وإستعادة مواقع عسكرية هامة والتوجه صوب مدينة الحزم الإستراتيجية وبسبب المحرقة التي تعرضت لها المليشيات والهزائم المتلاحقة والخسائر الكبيرة للغاية إنعكس كل ذلك سلباً على المليشيات في الخطوط الخلفية مما نتج عنه إندلاع مواجهات وإشتباكات بينية بجميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مدينة الحزم ليلية البارحة.