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عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي يمسح بمسؤول يمني البلاط.. تفاصيل حوار ساخن بين أمير سعودي وقيادي بارز في الشرعية.. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة مسربة لحوار مثير للجدل بين أمير سعودي وعضو برلماني يمني وقيادي بارز في الشرعية بالعاصمة السعودية الرياض . واظهرت الوثيقة صورة لحوار نصي دار بين الأمير السعودي يقول بن فهد وبين عضو البرلمان اليمني الشيخ محمد الحزمي.. وطالب الأمير السعودي الشيخ الحزمي بالتغريد على الأقل بعد أن قال له بأن نصف بلاده شلها الحوثي وهو لم يحرك ساكنا وهو ما زاد من حدة الحوار بينهما ليتوعد الأمير السعودي الحزمي بالرد القاسي مما دفع عضو مجلس النواب اليمني للاستغاثة بتغريدات سريعة لتفادي التصادم مع الأمير السعودي . وفيما يلي نص الحوار : بن فهد : ترى حنا عارفين بكل شيء عنك بالحرف الواحد لا تسوي حالك ذكي الحزمي : مرحبا والله إني ماشي مع المملكة بكل صدق وإخلاص بن فهد : الحوثي أخذ نص بلادك وأنت جالس تنام بفنادقنا الحزمي : طيب أنا ايش افعل ما باليد حيله بن فهد : أقل شيء غرد عن تقدم جيش الشرعية في مأرب والجوف الحزمي : لا يوجد تقدم للجيش الوطني هذا الأسبوع بن فهد : سوي الي قلت لك عليه ولا شيل أغراضك وانقلع بلادك الحزمي: الرجاء حسن الفاظك يا حقير بن فهد : والله اذا ما خليتك تندم على كلامك هذا ما أكون ولد فهد انتظر بس الحزمي : حصل خير ما داعي للعصبية وانا مقاوم الحوثي بكل قوة من 2010 حتى هذه اللحظة شف تغريداتي الآن.

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