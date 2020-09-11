شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله نقص فيتامين “د” لدى الرجال ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم، سببا في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الخطيرة بالإضافة إلى الوفاة المبكرة لدى الرجال. أجرى علماء من جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية دراسة على 1970 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 40-79، ثم قارنوا مستويات فيتامين (د) للمرضى مع درجاتهم الصحية الحالية بناءً على العمر ومؤشر كتلة الجسم والتدخين ودرجات الرفاهية. واتضح أن المستوى المنخفض من فيتامين (د) مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وهشاشة العظام، فضلاً عن الوفاة المبكرة. ومع ذلك، لم يتمكن العلماء، إلى الآن، من تحديد السبب الرئيسي وراء نقص هذا الفيتامين في الدم، حسب موقع “EurekAlert”. ويعتبر نقص فيتامين (د) شائعًا في أوروبا، وخاصة عند كبار السن. وقد تم ربط هذا بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل أمراض القلب والسرطان.

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