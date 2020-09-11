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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الصورة التي أثارت اعجاب كل اليمنيين بالعاصمة صنعاء أمام محلات قاتل الأغبري وكيف كانت النهاية المستحقة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قوات أمنية بإغلاق محلات السباعي في العاصمة صنعاء قبل قليل.. وقال مصدر لكريتر سكاي: أن قوات أمنية انتشرت بجوار محلات السباعي بصنعاء لمنع أي اعتداء قد يطال المحلات من قبل محتجين غاضبين. واشار المصدر الى ان النيابة سوف تقوم برفقة الادلة الجنائية غدا باخذ عينات من مسرح الجريمة. وتأتي هذه الخطوة عقب تعذيب ومقتل الشاب عبدالله الأغبري بطريقة وحشية .

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