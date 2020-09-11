شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. ضابط سوداني في الدفاع المدني: هذا ما تفعله السعودية معنا منذ 40 عامًا! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. ضابط سوداني في الدفاع المدني: هذا ما تفعله السعودية معنا منذ 40 عامًا!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ضابط في الدفاع المدني السوداني، أنه خلال عمله في الدفاع المدني على مدار 40 عامًا والإعانات تصل إلى السودان من السعودية. وقال الضابط السوداني في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن أي منزل متضرر تجد لديه مساعدة تحمل شعار مركز الملك سلمان”. وأضاف: وأشار إلى أن المساعدات السعودية التي وصلت إلى بلاده بعد الفيضانات الأخيرة، كانت عبر مركز الملك سلمان؛ حيث كانت أول طائرة تصل بلاده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ضابط سوداني في الدفاع المدني: هذا ما تفعله السعودية معنا منذ 40 عامًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.