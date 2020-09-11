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عدن - ياسمين التهامي - هكذا كانت ردة فعل “مراد علمدار” عندما علم ان زوجته تخونه مع عشيقها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements زال قضية طلاق الفنان التركي الشهير نجاتي شاشماز نجم المسلسل التركي وادي الذئاب مع زوجته النجمة التركية نجاهان كشيكجي تشغل الكثير من معجبيه في ذات الوقت الذي تدور احاديث انها تخونه مع عشيقها. وكان بطل مسلسل وادي الذئاب طالب زوجته “كشيكجي” بدفع مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، عند الطلاق تعويضات في القضية ذاتها والمرفوعة في محكمة الاسرة في مدينة اسطنبول وحدثت قضية الطلاق بسبب ارتكاب زوجته خطأ فادح من دون كشف التفاصيل. أما فيما يتعلق بـ”10″ ملايين ليرة تركية التي طلبها “شاشماز” هي عبارة عن 5 ملايين كتعويض للضرر المادي الذي لحق الحياة الزوجية، و”5″ ملايين تعويض عن اضرار اخرى غير الزوجية لم يتم الحديث عن تفاصيلها. وكانت زوجته نجاتي شاشماز تزوجت منذ قرابة 7 سنوات ولديها طفلان هما يوسف وعلي. والجدير بالذكر انا زوجته هي ابنه مبتكري فكرة المسلسل الشهير “وادي الذئاب” والذي يعتبر من اشهر المسلسلات التركية التي لاقت اعجاباً شديداً من قبل الجمهور.

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