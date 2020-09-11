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عدن - ياسمين التهامي - إحذر.. ضعف قبضة اليد ينذرك بمرض خطير !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت دراسة حديثة، أن قبضة اليد الضعيفة يمكن أن تكون تحذيراً من الإصابة بمرض السكري في المستقبل. ووفقاً لما نشرته صحيفة”ذا صن” البريطانية، أجرى باحثو من بريستول وفنلندا، اختبارات على 776 شخصاً على مدار 20 عاماً، وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم بأقصى جهد متساوي القياس، والحفاظ على ذلك لمدة 5 ثوان. وتوصل الباحثون أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري انخفض عند الأشخاص الذين يتمتعون بقبضة يد قوية. ومن جهته أوضح المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور سيتور كونوتسور: “تقييم قبضة اليد بسيط وغير مكلف ولا يتطلب خبرة وموارد ماهرة للغاية، ويمكن استخدامه في التحديد المبكر للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل”. ويعتبر مرض السكري بأعراضه المختلفة، تاسع سبب رئيسي للوفاة في العالم.

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