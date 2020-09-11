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عدن - ياسمين التهامي - أول رد عاجل للتحالف العربي على استهداف الحوثيين العاصمة السعودية الرياض (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير عدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي، عقب إعلان الأخيرة عن قصفها "هدفا مهما" في الرياض. ونقلت "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت يوم الخميس من "اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة"، مضيفا أن تلك الصوايخ والطائرات المسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة". وأضاف: "تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيارالمفخخة"، مؤكدا على "كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها". وتابع: "تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة الحوثي قصفها "هدفا مهما" لم تسمه في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ بالستي وأربع طائرات مسيرة. المصدر: واس + RT

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