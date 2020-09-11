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عدن - ياسمين التهامي - أجنبي يعتدي على موظفة سعودية داخل مطعم والسلطات تتحرك.. شاهد ما فعل بها وأثار غضب السعوديين (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأربعاء، على الفيديو المتداول على موقع “تويتر” لوافد أجنبي وهو يعتدي على موظفة سعودية. وقالت “الموارد البشرية” على حسابها في “تويتر”: إنه “إشارةً إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر فيه عامل يسيء لموظفة سعودية في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة سابقاً من قبل فرق التفتيش، وتم اتخاذ اللازم وفقاً للإجراءات الرسمية للنظام”. وأظهر الفيديو المتداول في هاشتاق “#أجنبي_يضرب_موظفة_سعودية” والذي تصدر قائمة تريند في تويتر؛ شخصًا وهو يصرخ في وجه امرأة أثناء العمل، ويلوح بيده تجاهها كأنه يعتدي عليها.

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