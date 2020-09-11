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عدن - ياسمين التهامي - انفجار عنيف يهز دولة عربية وسقوط ضحايا .. شاهد أول (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الأمن الأردني مقتل شخصية وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلةآآآآ من مخلفات الامن الداخلي في منطقة الغباوي حيث نتجت عن الحادثة وفاتان وثلاث إصابات اسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج" وأضاف أن السلطات قد بدأت بالتحقيق في الحادث. وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الانفجار وقع في مستدوع للذخيرة بالمنطقة المذكورة. آ وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مكان الحادث، أظهرت انفجارا هائلا.

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