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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. بيان عسكري حوثي حول معارك مأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت جماعة الحوثيين، الإثنين، طيران التحالف العربي، بشن أكثر من عشر غارات على محافظة مأرب خلال الساعة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف استهدف بـ 11 غارة مديرية مدغل وبغارتين منطقة الجفرة في مديرية مجزر، وشن خمس غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب. وأشار إلى مقتل مواطن وإصابة والده بجراح بالغة إثر غارة استهدفت سيارتهما في نقيل الصدارة بمديرية رحبة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في جبهات مأرب (شمال شرق البلاد).

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